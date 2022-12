¿Por qué muchos de nuestros niños ‘maduran biches’? Habla una experta

Cada vez más es evidente que las niñas y niños están adquiriendo comportamientos que no son propios de su edad, sino de mujeres y hombres adultos.

Publicidad

Sobre este tema, la psicóloga infantil María Elena López, dijo que es necesario darle “tiempo al tiempo” y por esa razón en eso juegan un papel importante los padres.

“Hay cosas que no están bien y terminamos normalizando cosas que no son buenas. Como todos lo hacen, como es la moda, entonces a las de 5 años le hacen ‘chiquitecas’ en el cumpleaños. Nos toca a los padres y a los educadores tomar una postura firme frente a eso porque no está bien”, expresó.

Publicidad

En ese sentido, agregó que es muy importante como familia saber qué valores se quieren implementar y fue enfática en señalar que si los papás le dan demasiada a algunas cosas, como por ejemplo la moda, eso termina incidiendo en el comportamiento de los hijos.

Publicidad

“Los papás nos metemos mucho en el consumismo y en las presiones de la moda y olvidamos que somos modelos para los niños. Debemos distinguir sobre qué es lo realmente importante para nosotros como familia y qué valores queremos formar”, manifestó.

Sin embargo, López dijo que esa responsabilidad no es únicamente de los padres, sino también de “presiones” de diferentes sectores de la sociedad.