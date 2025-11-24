Prima de Karol G, recluida en El Buen Pastor, recordó el día que la vio: "Me dio tristeza"

Desde noviembre de 2013, Diana Giraldo ha estado tras las rejas de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá por una condena de 26 años y 8 meses por el delito de secuestro extorsivo por un lío en el que se metió al lado de su exesposo por “venganza”.

Sin embargo, en el interior de la prisión ha estado siguiendo la carrera de una persona que, según ella, aprecia y admira mucho: su prima Karol G. Persona que la vio en el interior de la cárcel hace algunos años cuando fue a hacer una presentación y, allí, la sorprendió.



El reencuentro de Karol G y su prima en la cárcel

En 2022, la Bichota visitó la cárcel El Buen Pastor, en ese momento con su cabello azul, en donde cantó varias de sus canciones más exitosas. Dio autógrafos, se tomó fotos y compartió con todas las reclusas que cumplen su condena por diversos delitos, pero ahí también se encontraba Diana Giraldo, su prima.

"Mi relación con ella de niña fue muy cercana porque yo viajaba mucho de Chocó a Medellín en las vacaciones. Nos encontrábamos en las reuniones familiares, en la finca, iba a dormir en la casa de ellas", contó Diana en diálogo con el podcast Conducta Delectiva, pero confesó que por mucho tiempo le dio pena decir que era su prima, por medio a que se hiciera público y le pudiera dañar la carrera por eso.

Pero ese 2022, cuando supo que su prima estaría, se emocionó en medio de la depresión que tenía por la situación que estaba llevando en su tema legal, pero, aun así, “sacó fuerzas” para poder verla de cerca, pero la terminó sorprendiendo: Carolina no cambió pese a la situación.



“Yo la veía de espaldas, con su cabello azul, yo empiezo a llamarla y ella no me miraba. Eso me dio tristeza. Detrás venía Karol y ella ve que Jess se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: 'ay mi prima, qué chimba, mi prima'. Nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto”, contó, emotiva porque su prima nunca cambió y aseguró que su éxito era gracias a ese “gran corazón”.

Karol G en El Buen Pastor // Foto: redes de Karol G

¿Por qué la prima de Karol G está en la cárcel?

Ella le fue infiel a su exesposo con su jefe, que, al enterarse, comenzó a ser “agresivo” y la “obligó” a concretar un encuentro con él en Bogotá en donde lo tuvieron retenido por tres días. Dijo que “ambos estaban asustados” de lo que pudiera hacer y con el tiempo, ellos conversaron y de repente terminó volviendo con él.

Finalmente, se supo que el Gaula tenía interceptada la cuenta y poco después fueron capturados por las autoridades y enviados a prisión por el delito de secuestro extorsivo.