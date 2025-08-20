Se conoce nueva foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la Cárcel el Buen Pastor

Este miércoles se confirmó el traslado de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, de la Cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros, ubicada en el norte de Bogotá.

En medio de este proceso judicial, se conoció una nueva foto de la empresaria de keratinas que está privada de la libertad por los delitos cometidos en el 2019, durante el paro nacional, en el que quedó grabada destruyendo inmobiliario de TransMilenio.



Nueva foto de Epa Colombia

En la foto que reseña en su ingreso a la Escuela de Carabineros se puede ver a Epa esbozando una ligera sonrisa, con un cambio en su cabello al tener capul, una cadena dorada en su cuello y vistiendo un saco azul claro. Esta imagen tiene la fecha del 20 de agosto del 2025.

Epa Colombia en su traslado el 20 agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros. Foto: suministrada

Esta imagen se puede comparar con la foto de la reseña cuando ingresó a la Cárcel de El Buen Pastor de Bogotá el 30 de enero del 2025. Allí se le ve con el cabello suelto, una chaqueta formal blanca y sonriente.

Epa Colombia el 30 de enero de 2025 y el 20 de agosto de 2025 Fotos: suministradas

Negaron tutela a Epa Colombia

En julio, Blu Radio conoció que la Corte Suprema de Justicia negó otra tutela interpuesta por Epa Colombia y confirmó la condena en su contra.

La sentencia en firme incluye una pena de 5 años y 2 meses de cárcel, además de una multa equivalente a 492,24 salarios mínimos legales mensuales. También contempla la inhabilidad para ejercer cargos públicos y desempeñarse como influenciadora por el mismo período. Según los hechos probados en el proceso, Barrera dañó con un martillo parte de la estación Molinos de TransMilenio y participó en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito, difundiendo todo en redes sociales.

El alto tribunal determinó que la difusión masiva de contenidos violentos tenía el potencial de incitar a terceros a repetir conductas delictivas, generando zozobra y afectando el orden público. La Corte aclaró que no era necesario comprobar que los receptores de sus mensajes cometieran actos terroristas, sino que bastaba con la probabilidad de inducir temor. En consecuencia, se mantuvo la condena y se ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para una eventual revisión, mientras la influenciadora permanece en la Cárcel El Buen Pastor.

En cuanto a las reparaciones, Epa Colombia ya ha cubierto varias indemnizaciones por los daños ocasionados en 2019. De acuerdo con su abogado, Francisco Bernabé, se han hecho dos pagos: uno de 50 millones de pesos a una aseguradora y otro de 7 millones a Recaudos Bogotá. Además, se adelantan negociaciones con TransMilenio para reparar los 360 millones de pesos reclamados, uno de los montos más altos dentro del proceso de resarcimiento.