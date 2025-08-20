Epa Colombia, trasladada de la Cárcel el Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá

Fuentes al interior del Inpec confirman que este miércoles, 20 de agosto, en horas de la mañana Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Cárcel el Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Lo anterior, tras la solicitud del abogado de la influenciadora condenada a 5 años y 2 meses de cárcel por destruir una estación de TransMilenio en 2019.

Epa Colombia en la cárcel. Foto: X @Frankzm

Vale recordar que la influenciadora fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.



¿Por qué la trasladaron?

Se estableció que el motivo del traslado de Epa Colombia a la Escuela de Carabineros en Bogotá es porque en ese centro de reclusión hay mayores condiciones de seguridad.

Asimismo, se conoció la foto del traslado y posterior ingreso de la influenciadora al nuevo centro de reclusión. Allí se le puede ver con capul, una cadena dorada en el cuello y un saco azul.