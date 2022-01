Productor cumplió el sueño a campesino de 87 años y le grabó video a canción que compuso en Nariño

En redes sociales aparecen historias que inspiran, generan amor, pero sobre todo: enseñan a valorar a los campesinos.

Este es el caso de Alcibiades Martínez, un hombre de 87 años que vive en la zona rural del municipio de San Pablo, Nariño, que se ha hecho viral en redes sociales por sus canciones.

Se trata de un músico empírico que ha dedicado su vida al campo y que se ha ganado el corazón de miles de internautas.

Su amigo, Vladimir Meneses, lo ha impulsado por más de 15 años pues se conocieron gracias a las cuerdas de una guitarra.

Actualmente, Meneses es productor musical y decidió mostrar el talento de don Alcibiades grabando ‘El Hombre Macho’, una canción de su autoría.

En la letra del sencillo el señor Martínez habla sobre la humildad, la muerte, el dinero y el campo. Hace un homenaje a las personas que viven de los jornales en las montañas de Colombia.

El video, realizado de manera profesional, se aproxima al millón de reproducciones en YouTube y ha hecho que el talento de Alcibiades llegue a todos los rincones del mundo.

“Mi vida era perdida porque nadie me paraba bolas, después de grabar el video me cambió la suerte, ya me hablan y hasta me preguntan que cuando voy a grabar otro disco", dijo Alcibiades en una entrevista que le hizo Vladimir.

“Antes no había saludos eso porque a la gente tonta nadie le paran bolas”, insistió.

En la entrevista el campesino precisó que conoce al productor desde hace más de una década y con él ha compartido la pasión por las cuerdas.

No obstante, personas en redes sociales se han atrevido a criticar a Vladimir por distintos motivos.

“Paradójicamente les debo compartir que, algunas personas que no conozco han creado comentarios desatinados sobre mi persona y que lastimosamente afectan mi nombre. Lo hacen sin fundamentos de base, con gran desconocimiento e imaginación”, precisó.

A la canción de ‘El Hombre Macho’ se han sumado otros éxitos en los que el señor Alcibiades ha dejado brillar todo su amor por la música.

En el video se dan agradecimientos especiales a Pablo Paz, por la grabación de requinto, Julian Lopez, máster en audio y Alejandro Fernández, correcciones audio.

Vea el video completo aquí:

