Profesor que enseña matemáticas haciendo aviones de papel, nominado a Titanes

A muchas personas no les gusta las matemáticas y los profesores siguen enseñando de la misma forma tan aburrida.



Hay gente que llaman loca por hacer cosas raras o distintas, pero como decía el científico Albert Einstein “locura es hacer los mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes”.



Jorge Armando Mendoza es un profesor de La Guajira que está utilizando una modalidad distinta para enseñar matemáticas.



“Yo lo primero que hago en el salón de clases es identificar los distintos talentos en matemáticas y los acomodo en tres grupos distintos; los llamo nivel básico, medio y superior. Los chicos de nivel superior están un poco más avanzados y se encargan de que todos alcancemos los logros u objetivos propuestos en cada nivel”.



Vea también Hasta el 26 de noviembre usted podrá nominar sus candidatos a ‘Titanes Caracol’



Es decir, los que más saben de matemáticas le enseñan a los que no saben tanto; pero no de cualquier forma; este maestro utiliza una técnica milenaria de los japoneses llamada Origami y que consiste en tomar un papel y doblarlo hasta que puedas crear una figura; como cuando éramos pequeños y tomábamos una hoja de papel y creábamos un avión, algo parecido. Y con esta técnica tan fácil el profesor Mendoza logra enseñar a sus alumnos las matemáticas, hasta llevarlos al nivel de participar en campeonatos regionales.



Una de sus alumnas dice: “con el Origami aprendemos matemáticas más rápido y no nos aburrimos; es una manera muy divertida de aprender”.



Pero no solo esto, ahora sus alumnos van hasta rancherías en la alta Guajira y enseñan a los niños wayuu como multiplicar y sumar con la misma técnica.



Si al igual que este docente usted tiene un proyecto que este cambiando vidas o conoce a alguien que lo esté haciendo, postúlese o postule a esta persona en titanes.noticiascaracol.com y sea uno de los ganadores de esta iniciativa.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.