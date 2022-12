Programa completo de Agenda en Tacones 22 de agosto de 2014

Mujer puso millonaria demanda contra Facebook por perfil falso con sus fotos: Meryem Ali, de 28 años, impuso una multimillonaria demanda contra Facebook por la existencia de un perfil falso con fotografías pornográficas en la que pusieron digitalmente su rostro con cuerpos de otras mujeres.

Mujeres, descubran si sus amigos tienen un interés más allá de la amistad: 1. Comparar la manera en que llama a las otras amigas y a uno.

A mí me pasó: me quejé por un mal servicio y me ‘matoneron’ por redes: Mónica Rodríguez contó una experiencia de fin de semana en donde pidió un domicilio cerca de la una de la tarde y por demoras de la empresa que utilizó para el servicio, el pedido llegó casi tres horas después.

Este fin de semana Bogotá tendrá jornada de adopción de perros: Este domingo 24 de agosto, la fundación ‘Adopta, no compres’ organizó una jornada de adopción de perros en la ciudad de Bogotá con el fin de concientizar a las personas de que no es necesario comprar un perro sino que basta con adoptar varios caninos que se encuentran sin hogar y que divagan en las calles capitalinas.

MinSalud anuncia nuevas medidas para evitar que el virus del ebola llegue al país: Las autoridades de salud colombianas anunciaron este viernes, nuevas medidas para evitar que la fiebre del ebola llegue al país. Sin embargo, el ministerio de Salud, reiteró que la posibilidad de que el virus entre a Colombia es muy baja.