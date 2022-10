Prográmese con la semana virtual del libro y el idioma en Medellín

Con más de 30 actividades virtuales como talleres, conferencias y lecturas, se desarrolla hasta el próximo sábado 25 de abril la Semana del Libro y del Idioma en Medellín.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura Ciudadana, es la primera vez que en la ciudad se celebre esta semana de manera virtual, pero tras la contingencia por el covid-19, se consideraron nuevas alternativas para no dejar de lado los eventos culturales.

Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, invitó a todas las personas a seguir los eventos a través de www.bibliotecasmedellin.gov.co

“Quiero invitarlos para que se sumen a toda la programación que tenemos preparada para esta semana del libro y del idioma. Es una programación completamente virtual para que usted no tenga que salir de la casa”, agregó Trujillo.

Los libreros proponen que les compren libros para leer después de la cuarentena

24 librerías independientes de Antioquia y 70 libreros del Pasaje Comercial La Bastilla de Medellín pidieron un apoyo concreto a la Alcaldía de Medellín y al Gobierno Nacional pues cerrar sus negocios y despedir a más de 200 empleados por las pérdidas económicas que dejará la cuarentena.

Gloria Melo, gerente de la librería 'Al Pie de la Letra', aseguró que en las medidas anunciadas para el sector de la cultura no se mencionan a las librerías y no pueden comercializar sus libros por domicilios, pues no se trata de un bien de primera necesidad y, consideran, sería irresponsable con el mensajero.

Los libretos apelan a la ayuda de sus lectores con la compra de bonos que se redimen cuando pase el aislamiento.

“Por ejemplo que nos compren bonos o libros en este momento de cuarentena y lo rediman o reclamen cuando se puedan abrir las librerías y que los entes culturales que tengan un presupuesto para comprar libros lo hagan ya a través de librerías, para ayudar editoriales y distribuidores”, dijo Melo.