¿Qué pasa si no paga una multa por infringir el Nuevo Código de Policía?

El coronel Hernán Alonso Meneses, jefe jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en BLU Radio y La Kalle a qué se enfrentaría el ciudadano si no paga una multa por infringir el nuevo código de Policía.

Meneses dijo que todas las personas que infrinjan una conducta van a estar relacionadas en una base de datos llamada Registro Nacional de Medidas Correctivas.

“Si usted aparece como deudor en el registro no podrá contratar con el Estado, no podrá actualizar o reclamar su registro mercantil, no podrá actualizar el permiso de porte o tenencia de armas de fuego, no podrá pertenecer a las escuelas de formación de la fuerza pública”, enfatizó.

Desde el 30 de enero comienza a regir el Nuevo Código de Policía que establece normas que buscan mejorar la convivencia ciudadana.