Qué significa soñar con personas fallecidas, según la psicología

Soñar con un ser querido que ya no está puede ser una experiencia tan conmovedora como desconcertante. Para algunos, se convierte en un instante de paz; para otros, despierta angustia o nostalgia.

Pero más allá de lo emocional, la psicología ofrece explicaciones sobre el porqué de estos sueños y qué papel cumplen en la mente.

Los especialistas coinciden en que el cerebro no descansa por completo mientras dormimos. De hecho, los sueños son un escenario en el que el inconsciente reorganiza emociones y recuerdos.

Cuando aparece una persona fallecida, no se trata de un fenómeno sobrenatural, sino de un recurso del psiquismo para procesar la ausencia y resignificar la pérdida.



¿Por qué soñamos con personas fallecidas?

La psicóloga clínica María Inés Rivas, experta en duelo, sostiene que “el sueño funciona como un puente emocional entre la realidad de la ausencia y la necesidad de mantener un vínculo simbólico con esa persona”.

En otras palabras, el cerebro crea un espacio seguro donde se pueden revivir abrazos, charlas o encuentros que la vida real ya no permite.



Etapas del duelo

Estos sueños no son iguales en todos los momentos del duelo. Su evolución refleja cómo la mente va asimilando la pérdida:



Etapas tempranas: es común soñar que la persona sigue viva y aparece en rutinas diarias, como si nada hubiera pasado.

Etapas intermedias: los sueños se vuelven más simbólicos y suelen incluir gestos de cariño, aprobación o mensajes.

Etapas avanzadas: el fallecido se presenta como figura de despedida o acompañamiento, lo que indica que el proceso de aceptación avanza.

Lejos de ser un obstáculo, los expertos consideran que estas experiencias cumplen una función reparadora, ayudando a aliviar emociones como la culpa, la tristeza o incluso el amor no expresado.

El Instituto del Sueño explica que durante la fase onírica el sistema nervioso realiza un “mantenimiento emocional”. Esto implica reorganizar recuerdos y procesar vivencias de alto impacto. Por ello, situaciones ligadas a una pérdida pueden reaparecer de manera recurrente, incluso mucho tiempo después del fallecimiento.

Aunque estos sueños parezcan incoherentes o confusos, casi siempre parten de huellas almacenadas por los sentidos. Pueden reflejar conversaciones reales, deseos reprimidos o escenas inventadas que el inconsciente construye para dar forma a emociones pendientes.

La psicología también advierte que soñar con fallecidos puede ofrecer un cierre simbólico. En ocasiones, permite imaginar lo que no se dijo en vida o revivir un recuerdo que calma la ansiedad. Este recurso del inconsciente no reemplaza el proceso de duelo, pero sí contribuye a hacerlo más llevadero.

Al final, soñar con quienes ya partieron es una forma natural en la que la mente busca consuelo y equilibrio. No es un presagio, sino un reflejo del poder que tienen los sueños como herramienta de sanación emocional.