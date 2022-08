¡Qué susto! Se quedó dormido en el cine y lo dejaron encerrado; video se vuelve viral

El cine es uno de los planes más comunes entre amigos, familia e incluso cuando alguien está intentando conquistar a alguien. Sin embargo, algunas producciones no son lo mejor y terminan siendo aburridas o incluso personas terminan dormidas durante la función.

Así le paso a Mikel Sanche que se volvió viral tras quedarse dormido en una sala de cine, el joven mexicano cuando despertó se dio cuenta que había quedado encerrado, pues los funcionarios del lugar ya se habían ido.

“Les juro que pensé que los empleados que limpiaban la sala después de cada película me iban a despertar, pero se fueron sin limpia (…) ¿Dónde me senté? Me quedé dormido, y no es cierto ya está cerrado, ¿y ahora?”, narró el joven en el video al darse cuenta del problema.

El joven tuvo que pasar toda la noche en el cine y durmió en una de las sillas de espera del lugar hasta que amaneció: “Creí que era un sueño, pero esto es verdad”.

“Vengo al baño al ver si tienen para lavarse las manos. Quiero decir que no agarre nada del cine, yo solo me dormí. Señores se logró, el señor de la limpieza me sacó”, comentó mientras reía.

El video se volvió viral y alcanzó más de 25 millones de reproducciones de TikTok con más de 3 millones de me gusta en la plataforma.

“Llama a los bomberos”; “Nivel 67”; “El wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras”; “Se despertó del sueño”; “Me encanta que a pesar del susto nunca soltó su vaso”; “No sé si reír o es triste porque fuiste solo al cine”, son algunos de los comentarios de los internautas.

@mikesanchezoficial Respuesta a @.vsp_stylx La neta si estaba muy cansado ya 😂 ♬ sonido original - Mikelss Sanchez

