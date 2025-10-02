Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: “A pedazos”

La reconocida actriz mexicana Bárbara Islas, recordada por su participación en exitosas producciones de Televisa, abrió su corazón en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, donde habló por primera vez sobre un difícil episodio de su vida que casi la lleva a abandonar su carrera. La intérprete confesó que, tras la muerte de su madre, fue diagnosticada con alopecia, una enfermedad incurable que le provocó una severa caída del cabello.

Islas, conocida por su carisma y talento en telenovelas como 'Regalo de amor', 'Vivir de amor', 'Fuego ardiente' y 'Soltero con hijas', recordó que el golpe emocional por la pérdida de su madre desencadenó el padecimiento. “Cuando murió mi mamá tuve alopecia, fue muy interesante porque además busqué doctores y terminé yendo a un lugar dermatológico que fue donde me pudieron ayudar”, relató la actriz.

El diagnóstico no solo afectó su salud física, sino que también la hizo cuestionar su futuro en el mundo del espectáculo. “Decía: ‘¿Cómo puedo seguir si me estoy quedando sin pelo?’. Era una locura, se me caían pedazos, fue difícil, fue complicado. Estoy agradecida con los expertos”, señaló Islas, destacando el papel fundamental que tuvieron los especialistas en su recuperación.

La alopecia, aunque no tiene cura definitiva, puede tratarse con atención médica especializada, y así lo demostró la actriz. Gracias a un dermatólogo, encontró el tratamiento adecuado para frenar la caída del cabello y sobrellevar los efectos emocionales del padecimiento.



Durante la entrevista, la intérprete aseguró que hubo momentos en los que pensó en retirarse de los melodramas, pues la imagen personal es una parte fundamental de su profesión. Sin embargo, logró superar el difícil proceso con apoyo profesional y su propia determinación.

Actualmente, tras superar uno de los momentos más duros de su vida, la actriz agradece la oportunidad de continuar en los escenarios.