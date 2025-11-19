En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida presentadora confesó haber tenido enfermedad de transmisión sexual

Reconocida presentadora confesó haber tenido enfermedad de transmisión sexual

Esta enfermedad la hizo vivir un momento difícil en su vida, en especial porque esta se podía convertir en un cáncer durísimo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad