Reconocida presentadora confesó haber tenido enfermedad de transmisión sexual

El pasado 17 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Cáncer de Cuello Uterino, una enfermedad que, por desgracia, ha cobrado miles de vidas en el mundo. Por eso, la reconocida presentadora Julieta Piñeres contó su experiencia cercana a esta enfermedad cuando contrajo el Virus del Papiloma Humano (VPH), unas de las infecciones más comunes por transmisión sexual.

“Yo fui infectada del Virus del Papiloma Humano (VPH), la enfermedad de transmisión sexual más común del mundo. Se dice que 8 de 10 personas en el mundo, va a tener esa enfermedad. Algo que yo ni siquiera entendía, algo que ni siquiera entendí después de que tuve a mi hija. Yo nunca supe de dónde llegó el precáncer, hasta que entendí lo que me había pasado y por eso cuando lo entendí y hablé muchísimo con mis doctores y supe que en Colombia se mueren al día 7 mujeres de cáncer de cuello uterino, fue que me atreví a hablar”, contó la actriz en el podcast ‘Mi Mamá Me Dijo’.

Foto: Instagram @julietapineres

Según contó Piñeres, ella por mucho tiempo pensó que un cáncer de este tipo podía aparecer “porque sí”, pero luego de informarse y acudir a expertos, entendió que el 99 % de los casos vienen del VPH. Por eso, contó su caso como un modelo de alerta para las mujeres y que cuiden de su salud sexual, al igual que mantengan controles de su cuerpo para entenderlo de mejor forma.

“Cuando pasa, necesitas operarte lo más pronto posible. Una precáncer, una lesión en el cuello uterino. Salgo corriendo y miro el primer doctor, un ginecólogo, todo eso, para que me operaran rápido y a los 15 días me quitó el pedazo que está infectado. Hago la recuperación en mi casa, una recuperación sencilla, uno sangra un poco. Me dicen que todo estará bien y podré tener hijos después del año, fui juiciosa a mis controles y demás para saber que era la infección que tenía, que no había nada más”, contó.



Esto le tuvo ciertas sorpresas, incluso, cuando estaba esperando a su bebé vivió un momento de tensión, que, por fortuna, se pudo y pudo ser mamá en ese momento.