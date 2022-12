Recordamos a Camila Abuabara, un ejemplo de lucha por la vida

En Blanco y Negro recordamos la entrevista a Camila Abuabara del 8 de marzo de 2014.

En la conversación, la joven de 24 años, que sufría de leucemia linfoide aguda, recuerda su lucha en las redes sociales y medios de comunicación para que los directivos de la Universidad Externado le permitieran terminar su carrera a distancia, dado que por los tratamientos no podía asistir a clases de manera presencial.

Camila estuvo en Blanco y Negro, donde contó su historia, la lucha que emprendió contra un sistema de salud del que dijo “lleva a la muerte por tanto papeleo”.

“Esta batalla comienza antes de que me dieran el diagnóstico de que no podían hacer nada por mí, cuando íbamos a pasar a quimioterapia paliativa. Empieza porque en un trasplante que yo necesité en un momento se demoró muchísimo y eso gracias a que le trino y le pido el favor al ministro Alejandro Gaviria y ahí empezaron las campañas en las cuales se evidenció no solo mi problema sino el problema de muchos”, expresó en Blanco y Negro.

Comentó que a ella “nunca se le pasó por la cabeza sufrir ese tipo de enfermedad” y que ha sido difícil asumir, pero después decidió salir adelante y tomó la decisión de someterse a la quimioterapia sin renunciar a sus estudios.

Después de un año de realizadas las quimioterapias, en junio de 2013 tuvo una nueva decaída y tras no recibir atención en Bogotá llegó a su natal Bucaramanga donde se sometió nuevamente a un tratamiento.

“De esa quimioterapia salgo bien nuevamente. Los médicos ordenaron un trasplante, acepto, mi hermano iba ser el donante y la EPS Sanitas no aprueba el trasplante hasta seis meses después cuando le digo al ministro Alejandro Gaviria por Twitter que me ayude y él en medio día hace lo que yo no puedo hacer en seis meses”, comentó.

Dijo que cuando se hizo los exámenes para el trasplante, los médicos se dieron cuenta que la enfermedad volvió, lo que la hizo “sentir impotente”. Le hicieron un nuevo tratamiento de quimioterapia pero no funciona.

Agregó que gracias a las redes sociales pudo conocer y hasta ayudar a otras personas que estaban en la misma situación que ella y también le permitió continuar sus estudios de Derecho.