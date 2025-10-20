Reggaetonera colombiana dejó el 'perreo' para convertirse en científica: canta en famoso clásico

El reguetón ha pasado de ser solo un género musical a convertirse en un fenómeno mundial. Son miles las personas que bailan, cantan o simplemente disfrutan con este ritmo que ha llevado al reconocimiento global de artistas como Daddy Yankee, Karol G y Maluma, entre otros.

Durante la primera década de los 2000, este género sonaba con gran fuerza en Colombia. Su mezcla con ritmos caribeños impulsó el surgimiento de varios artistas que marcaron la vida nocturna del país y se convirtieron en parte de la banda sonora de una generación.

Sin embargo, hay un caso particular en Colombia que destaca entre muchos: el de una joven estrella del reguetón que tomó una decisión radical. En pleno auge de su carrera, dejó atrás los escenarios y el “perreo” para convertirse en una destacada científica química del país.

De los escenarios a los laboratorios: la historia de Natya

Para muchos, alcanzar la cima de la música es un sueño, pero a veces los planes cambian de forma inesperada. Así le ocurrió a Natya, reconocida por su participación en la canción “Tocarte toa” de Big Yamo, lanzada en 2007. En el momento más alto de su carrera, decidió dejar los reflectores y seguir un camino completamente distinto.

Nataly Galán, su nombre real, optó por dedicarse al conocimiento científico. Según lo reportado por medios como El Heraldo, dejó Cartagena para realizar un posgrado en Química en la Universidad de Puerto Rico, con la intención de continuar en la música mientras estudiaba. Sin embargo, el tiempo la llevó a decidirse por la ciencia, una elección que transformó su vida y la posicionó como una de las investigadoras más destacadas del país.

Hoy, Nataly Galán es directora de Investigaciones de la Universidad Simón Bolívar y cuenta con 17 patentes registradas, además de múltiples reconocimientos por su trabajo junto a diferentes organizaciones del Caribe y de Colombia.



¿Quién es Nataly Galán?

Según el creador de contenido Juliaan, el talento musical de Natalie es una herencia familiar. No es casualidad, pues es bisnieta de Pacho Galán, una leyenda de la música colombiana reconocido como compositor, arreglista y autor del famoso merecumbé.

Así, mientras su linaje mantiene viva la pasión por la música, Natalie ha demostrado que el talento puede trascender los escenarios. Su historia es una muestra de cómo la disciplina y la vocación pueden llevar a una transformación personal y profesional que inspira a toda una generación.