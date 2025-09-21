"Dar gracias a Dios por las bendiciones": reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a recordar y agradecer cada una de las bendiciones que Dios concede, tomando como base el Salmo 103: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre… Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias”.

El pastor también hace un llamado a la obediencia y al perdón como caminos de sanidad emocional y restauración. A través de testimonios de vida, recuerda que el Señor no solo sana enfermedades físicas, sino también las heridas del corazón: “Cuando el Señor perdona, olvida”, enfatiza.

Finalmente, Castellanos destaca que la vida misma es un regalo que merece gratitud diaria. Relatando su propia experiencia de haber sido librado de la muerte en varias ocasiones, recalca que la protección divina es real y constante.

Escuche aquí la reflexión completa

