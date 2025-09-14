En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Religión  / "Dios tiene un plan, un llamado para cada persona": reflexión del pastor Andrés Corson

"Dios tiene un plan, un llamado para cada persona": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson invita a reconocer el llamado personal de Dios, recordando que cada vida tiene un propósito único que no depende de fama, poder ni comparación con otros.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
septiembre 14, 2025 08:21 a. m.

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson desafió a los oyentes a examinar las verdaderas motivaciones de sus sueños y aspiraciones. “¿Es el llamado el plan de Dios para tu vida o lo que quieres es el poder, la fama o la riqueza?”, preguntó, advirtiendo que tanto en el mundo como dentro de la iglesia muchos buscan posiciones de influencia sin haber recibido un llamado genuino.

A través de ejemplos bíblicos, recordó cómo cada personaje fue escogido para misiones únicas: Abraham para iniciar una nación, José para gobernar Egipto, Moisés para liberar a Israel, David para reinar y adorar, o Daniel para servir en un gobierno pagano. “No te compares con los llamados que Dios ha puesto en otros. Tú eres único y especial, no hay nadie como tú en el universo”, afirmó.

El pastor también advirtió sobre el peligro de asumir funciones sin respaldo divino. Citando Filipenses 1:15 y el ejemplo de Jeroboam, alertó que “algunos predican a Cristo por ambición personal” y que Dios reserva ciertos ministerios para quienes Él ha elegido.

Escuche la reflexión completa aquí:

