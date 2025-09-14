"Dios tiene un plan, un llamado para cada persona": reflexión del pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson desafió a los oyentes a examinar las verdaderas motivaciones de sus sueños y aspiraciones. “¿Es el llamado el plan de Dios para tu vida o lo que quieres es el poder, la fama o la riqueza?”, preguntó, advirtiendo que tanto en el mundo como dentro de la iglesia muchos buscan posiciones de influencia sin haber recibido un llamado genuino.

A través de ejemplos bíblicos, recordó cómo cada personaje fue escogido para misiones únicas: Abraham para iniciar una nación, José para gobernar Egipto, Moisés para liberar a Israel, David para reinar y adorar, o Daniel para servir en un gobierno pagano. “No te compares con los llamados que Dios ha puesto en otros. Tú eres único y especial, no hay nadie como tú en el universo”, afirmó.

El pastor también advirtió sobre el peligro de asumir funciones sin respaldo divino. Citando Filipenses 1:15 y el ejemplo de Jeroboam, alertó que “algunos predican a Cristo por ambición personal” y que Dios reserva ciertos ministerios para quienes Él ha elegido.



Escuche la reflexión completa aquí: