Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "El centro es la Palabra de Dios": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

"El centro es la Palabra de Dios": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a escuchar la Palabra, reconocer nuestra fragilidad y dejarnos encontrar por el Dios que busca, ama y rescata a cada pecador con misericordia infinita.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:12 a. m.

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a abrir el corazón a la escucha profunda de la Palabra de Dios, recordando que la verdadera conversión comienza cuando dejamos que el Señor nos hable al alma.

Citando el Salmo 50, oró: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad; crea en mí un corazón puro”, subrayando que un corazón humilde y quebrantado nunca es despreciado por Dios. Escuchar con atención, en silencio y con humildad, es el primer paso para permitir que la gracia divina transforme nuestra vida.

El evangelio de Lucas 15, que narra las parábolas de la oveja y la moneda perdidas, revela a un Dios que busca incansablemente al pecador, no para condenarlo, sino para rescatarlo. “Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión.

Escuche aquí la reflexión completa

