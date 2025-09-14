"El centro es la Palabra de Dios": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a abrir el corazón a la escucha profunda de la Palabra de Dios, recordando que la verdadera conversión comienza cuando dejamos que el Señor nos hable al alma.

Citando el Salmo 50, oró: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad; crea en mí un corazón puro”, subrayando que un corazón humilde y quebrantado nunca es despreciado por Dios. Escuchar con atención, en silencio y con humildad, es el primer paso para permitir que la gracia divina transforme nuestra vida.

El evangelio de Lucas 15, que narra las parábolas de la oveja y la moneda perdidas, revela a un Dios que busca incansablemente al pecador, no para condenarlo, sino para rescatarlo. “Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión.



Escuche aquí la reflexión completa