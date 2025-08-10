"El que no haya nacido de nuevo no sabe qué es el gozo": reflexión de César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexiona sobre el significado profundo de “nacer de nuevo”, explicando que no se trata de volverse más religioso o adoptar rituales, sino de vivir una experiencia transformadora con Dios que resucita el espíritu humano, separado por el pecado.

Basado en 1 Pedro 1:23 —“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”—, Castellanos enseña que este nuevo nacimiento otorga una naturaleza santa, semejante al carácter de Jesús, y un gozo inquebrantable que trasciende pruebas y dificultades. “El gozo solo es para aquellos que han nacido del espíritu”, afirma, diferenciándolo de la simple alegría terrenal.

A través de testimonios personales, incluyendo haber sobrevivido cuatro experiencias cercanas a la muerte, el pastor ilustra la realidad de la eternidad y la urgencia de definir nuestro destino mientras estamos en la tierra.



