Esquema de seguridad del papa en último recorrido será el mismo del miércoles

Tras una reunión entre la Policía Metropolitana de Bogotá y los esquemas de seguridad del Papa Francisco, que duró cerca de una hora y 30 minutos en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica, se definió que para el trayecto de despedida del Santo Padre en el papamóvil, se utilizará el mismo dispositivo que se implementó el pasado miércoles.

Hoover Penilla, comandante Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el sumo pontífice desea hacer un recorrido para despedirse de los fieles en la ciudad.

"El desplazamiento se hará en el papamovil y vamos a tener un número de unidades similares a las que teníamos el día miércoles con la llegada del Santo Padre. Estos nos garantiza tener las condiciones de seguridad adecuadas para él y la comitiva que lo acompaña", aclaró el general Pinilla.

Será un total de 5 mil unidades de Policía y Ejército Nacional las que estarán en las calles custodiando el último recorrido que hará el papa en la capital del país antes de viajar a Cartagena.

"Es entendible el sentimiento que causa el Santo Padre pero hacemos llamado a la comunidad para que mantenga la compostura para evitar cualquier incidente", añadió el general.

Cambios viales

Este domingo habrá cambios viales debido al último recorrido que hará el sumo pontífice.

La Calle 26 estará cerrada para todo tipo de vehículos desde el Aeropuerto El Dorado y hasta la Avenida Caracas entre las 6 y las 9 de la mañana.





• La troncal de la Calle 26 de TransMilenio estará cerrada en ese mismo horario (6:00 am a 9:00 am)





• El costado norte de la Calle 26 no estará habilitado para la ciclovía hasta después de las 9:00 am





• El costado sur de la Calle 26 tendrá habilitada la ciclovía en su horario habitual.





• Entre las 8:00 y las 9:00 am estará cerrado el acceso al aeropuerto. Quienes necesiten llegar al Aeropuerto El Dorado y/o salir de esa terminal entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana pueden acceder por la Avenida Calle 63 y tomar la Transversal 93 al Sur. Se dará paso controlado a los vehículos por oleadas para el ingreso al aeropuerto. La salida de este también será controlada y se hará por la Carrera 100.







Transmilenio



El sistema Transmilenio Cerrará la operación en la troncal Avenida El dorado a partir de las 6:00 a.m. Se cancelará alimentación del portal y el servicio ruta fácil 1, retornará el servicio K98 en CAD, y servicio K97 en el interconector de la Calle 26.



La estación Universidades sólo operará con servicio J95. Durante el período de cierre en la calle 26 el servicio K86 se desviará por la Av esperanza. Cabe resaltar, que este cierre se extenderá hasta aproximadamente las 9:00 a.m y la operación se reanudará en la medida que se retome la normalidad en esta vía.



