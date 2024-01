Evangelio de hoy: 17 de enero de 2023

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos (3,1-6):

En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho, para ver si curaba en sábado y acusarlo.

Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio.»

Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?»

Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo.»

Lo extendió y quedó restablecido.

En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él.

Palabra del Señor

Lectura del día

Lectura del primer libro de Samuel (17,32-33.37.40-51):

En aquellos días, Saúl mandó llamar a David, y éste le dijo: «Majestad, no os desaniméis. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo.»

Pero Saúl le contestó: «No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho, y él es un guerrero desde mozo.»

David le replicó: «El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo.»

Entonces Saúl le dijo: «Anda con Dios.»

Agarró el cayado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la honda y se acercó al filisteo. Éste, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David; lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó: «¿Soy yo un perro, para que vengas a mi con un palo?»

Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo: «Ven acá, y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo.»

Pero David le contestó: «Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina; yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra; y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel; y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque ésta es una guerra del Señor, y él os entregará en nuestro poder.»

Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo; echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente: la piedra se le clavó en la frente, y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la honda y una piedra; lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron.

Palabra de Dios

Reflexión

El evangelio según san Marcos (3,1-6) presenta un episodio en el que Jesús entra en una sinagoga y se encuentra con un hombre que tiene parálisis en un brazo. Los fariseos, observándolo de cerca, están al acecho, buscando cualquier motivo para acusar a Jesús.

En este contexto, Jesús confronta la hipocresía de aquellos que están más preocupados por las reglas rituales que por el sufrimiento humano. Pregunta de manera directa: "¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?".

Publicidad

La respuesta es elocuente en su silencio. Los fariseos, centrados en su rigidez legalista, no encuentran palabras para justificar su actitud. La ira de Jesús revela su pesar ante la dureza de corazón de aquellos que priorizan las normas sobre el amor y la compasión.

El gesto de Jesús al sanar al hombre con parálisis no solo representa su poder divino para restaurar la salud, sino también su desafío directo a las estructuras religiosas que perdieron de vista el propósito fundamental de la ley: amar a Dios y al prójimo.

Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia las normas y tradiciones religiosas. ¿Nos centramos en reglas rígidas, o reconocemos la importancia de la compasión y el amor en nuestras acciones? Jesús nos llama a priorizar la misericordia y el bien, incluso cuando enfrentamos tensiones con las normas establecidas. En última instancia, el Evangelio nos recuerda que la verdadera esencia de la fe está en el amor a Dios y al prójimo, y que nuestras acciones deben reflejar este principio fundamental.

Publicidad

Le puede interesar: