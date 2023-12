Evangelio de hoy: 31 de diciembre de 2023

Evangelio del día

Comienzo del santo evangelio según san Juan (1,1-18):

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo."»

Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Palabra del Señor

Lectura del día

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (2,18-21):

Hijos míos, es el momento final. Habéis oído que iba a venir un Anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad.

Palabra de Dios

Reflexión

En gratitud a nuestro Padre generoso por todas sus gracias y bendiciones recibidas durante este año que acaba, oremos:



Por todos aquellos con quienes nos sentimos unidos en amistad y preocupación comunes, para que le Señor nos guarde a todos en su amor, roguemos:

Por todos a los que defraudamos en el pasado, por aquellos a quienes hemos herido o abandonado, y por los que nos han hecho sufrir y nos han irritado, roguemos al Señor.

Por los que durante este año han perdido a alguno de sus seres queridos, para que la fe en Cristo les dé fortaleza; por los que han fallecido este año, para que vivan para siempre en la paz de Cristo, roguemos al Señor.

Y por todos nosotros aquí reunidos, para que seamos agradecidos por la vida, por todas las alegrías que hemos experimentado, y por el don de cada uno de nosotros como personas, roguemos al Señor.

Oh Dios, Padre bondadoso, que tu Hijo Jesús proclame su palabra y viva entre nosotros, ahora y por los siglos de los siglos.

