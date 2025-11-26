La poderosa oración a San José Dormido para conseguir trabajo

En los últimos años, una particular devoción ha ido ganando fuerza entre los creyentes que atraviesan momentos de incertidumbre laboral. Se trata de la figura de San José Dormido, una representación del padre adoptivo de Jesús recostado y en profundo sueño.

Esta imagen, que a primera vista puede parecer inusual, tiene un sentido espiritual que conecta con uno de los momentos más decisivos de la historia bíblica: fue precisamente mientras dormía que José recibió en sueños las revelaciones del ángel sobre el nacimiento del Niño Dios.

Por esa razón, la estampa de San José recostado se ha convertido en símbolo de confianza y abandono en la voluntad divina. En varios hogares y templos, los fieles colocan bajo la imagen pequeños papeles con peticiones escritas, una tradición que se popularizó aún más cuando el papa Francisco dio a conocer públicamente que también recurre a esta práctica. Según él mismo ha explicado, mientras San José duerme, “Dios le habla y le resuelve los problemas”.

Oración. Foto: Pexels

En tiempos de dificultades económicas y desempleo, esta devoción se ha vuelto un refugio para muchos, que ven en el santo un intercesor cercano a las preocupaciones cotidianas. Entre las plegarias más buscadas está la oración a San José Dormido para conseguir trabajo, una súplica profunda que apela a su ejemplo de responsabilidad, esfuerzo y protección familiar.



A continuación, la oración completa que los creyentes suelen recitar con fe cuando buscan un empleo digno o estabilidad económica.



Oración a San José Dormido para pedir por el trabajo

Oh querido San José, fiel guardián y protector, hombre justo y de corazón noble. Acudo a ti en este momento de inquietud para pedir tu auxilio. Coloca tus manos misericordiosas sobre mi dificultad laboral e intercede ante Dios para que su Espíritu Santo ilumine mi camino y me conceda alivio en esta situación que tanto me angustia.

Jefe de la Sagrada Familia, ejemplo de obediencia y dedicación, tú que con tu esfuerzo diste sustento a quienes amabas, te ruego que escuches mi petición. Abre para mí las puertas del trabajo y guíame hacia una oportunidad honesta, estable y adecuada para mis capacidades. Permíteme servir con entrega, crecer como persona y mantener con dignidad a mi familia.

Tú, que haces posible lo que parece inalcanzable, acude en mi ayuda. De tu infinita bondad, dame lo necesario para superar estas dificultades y alcanzar un empleo que traiga prosperidad y tranquilidad a mi hogar.

Publicidad

(En este momento, haga su petición con fe.)

San José, amado protector, enséñame a confiar en Dios como tú lo hiciste. Acompáñame, protégeme y tráeme la gracia que hoy suplico con humildad. Amén.

Para muchos creyentes, esta oración se convierte en un apoyo espiritual en medio de la búsqueda laboral, una manera de seguir adelante con esperanza mientras se abren nuevas oportunidades.