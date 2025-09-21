En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "¿Quién es ese hombre al que llaman Jesús?": reflexión del pastor Andrés Corson

"¿Quién es ese hombre al que llaman Jesús?": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson revela a Jesús como Dios eterno, Salvador y modelo de vida, invitando a seguir su ejemplo, honrar su nombre y elegir la comunión íntima con Él.

Semana Santa Jesús
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

El pastor Andrés Corson centró su reflexión en “ese hombre al que llaman Jesús”, tomando como punto de partida el relato de Juan 9:11, donde un ciego sanado declara: “El hombre al que llaman Jesús” fue quien lo restauró.

Corson recordó que, en su tiempo, Jesús fue una verdadera “tendencia” que incluso despertó el interés de líderes como Herodes (Lucas 23:8). Aun después de su muerte y resurrección, su nombre continuó expandiéndose a tal punto que las autoridades prohibieron a los discípulos hablar de Él: “En ningún otro hay salvación… no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

El pastor resaltó que este Jesús no solo es un personaje histórico, sino Dios eterno, creador y sustentador de todo: “Cristo es la imagen visible del Dios invisible… todo fue creado por medio de Él y para Él” (Colosenses 1:15-16). Aunque siendo Dios, se hizo hombre, naciendo de la virgen María para reconciliar al mundo con el Padre (Filipenses 2:6-7). Corson enfatizó su poder sobre lo visible e invisible: “Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús” (Hechos 16:18), recordando que no hay circunstancia que Él no pueda transformar.

Escuche la reflexión completa aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad