"¿Quién es ese hombre al que llaman Jesús?": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson centró su reflexión en “ese hombre al que llaman Jesús”, tomando como punto de partida el relato de Juan 9:11, donde un ciego sanado declara: “El hombre al que llaman Jesús” fue quien lo restauró.

Corson recordó que, en su tiempo, Jesús fue una verdadera “tendencia” que incluso despertó el interés de líderes como Herodes (Lucas 23:8). Aun después de su muerte y resurrección, su nombre continuó expandiéndose a tal punto que las autoridades prohibieron a los discípulos hablar de Él: “En ningún otro hay salvación… no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

El pastor resaltó que este Jesús no solo es un personaje histórico, sino Dios eterno, creador y sustentador de todo: “Cristo es la imagen visible del Dios invisible… todo fue creado por medio de Él y para Él” (Colosenses 1:15-16). Aunque siendo Dios, se hizo hombre, naciendo de la virgen María para reconciliar al mundo con el Padre (Filipenses 2:6-7). Corson enfatizó su poder sobre lo visible e invisible: “Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús” (Hechos 16:18), recordando que no hay circunstancia que Él no pueda transformar.

