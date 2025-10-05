En vivo
¿Quién es tu autoridad espiritual?: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

¿Quién es tu autoridad espiritual?: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que someterse a la autoridad espiritual es reconocer el orden divino, vivir bajo cobertura y permitir que Dios forme nuestro carácter a través de la obediencia.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

En su más reciente reflexión dominical, el pastor Andrés Corson invitó a los creyentes a examinar una pregunta fundamental: “¿Quién es tu autoridad espiritual?” A partir del ejemplo del apóstol Pablo, Corson explicó que Dios estableció la iglesia como su autoridad espiritual en la tierra.

Toda persona que se somete a la iglesia, se somete a Jesús”, afirmó, recordando que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente porque reconoció la autoridad divina detrás de las personas que Dios usaba, como Ananías.

Aunque el ideal es que el hombre sea el sacerdote del hogar, Corson reconoció que en muchos casos ese rol lo asumen las madres o incluso los hijos creyentes, como enseña 1 Corintios 7:14. Además, recordó que tanto en la iglesia como en la familia, la autoridad no es una imposición humana, sino un llamado respaldado por el fruto, la obediencia y la unción de Dios. Citando Hebreos 13:17, enfatizó: “Obedezcan a sus líderes espirituales, porque su tarea es cuidar su alma y rendirán cuentas a Dios".

Escuche la reflexión completa aquí:

