Este jueves, 6 de mayo, se realizaron los sorteos de las loterías de Quindío y Bogotá.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Lotería Quindío: 8788 serie 040

Lotería Bogotá : 0941 serie 122

Estos son los resultados del chance del 6 de mayo:

Dorado mañana: 3478

Dorado tarde: 6057

Culona día: 7679

Culona noche: 2592

Astro Sol: 9800 Aries

Astro Luna: 4104 Acuario

Pijao de Oro: 2563

Paisita día: 5979

Paisita noche: 7801

Chontico día: 0898

Chontico noche: 2549

Cafeterito tarde: 1895

Sinuano día: 5315

Sinuano noche: 9915

Cash three día: 970

Cash three noche: 880

Play four día: 6384

Play four noche: 880

Caribeña día: 8629

Caribeña noche: 7940

Samán de la suerte: 5336

Motilón tarde: 0015

Motilón noche: 0935

Fantástica día: 4206

Fantástica Noche: 3605

Antioqueñita día: 6325

Antioqueñita tarde: 8871