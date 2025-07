Roban a reconocida influencer en su propia casa y le dejan múltiples heridas

Un caso ha causado un revuelo en redes sociales tras conocerse que la reconocida influencer Soraya Riffy fue víctima de trágico robo, cuando se encontraba en su vivienda en Marsella, Francia, por parte de varias personas que, incluso, la agredieron físicamente dejándole graves heridas.

“Soraya Riffy, fue víctima de un robo de casa que degeneró en el drama fue una verdadera pesadilla el 4 de julio de 2025 alrededor de las 21:00. El hombre se presentó como un vecino que no tenía sus llaves. Llamó a la casa de Soraya Riffy para abrirle la puerta”, contó el equipo de la influencer a través de la cuenta de Instagram de ella.

De acuerdo con la información oficial, Riffy fue violada, agredidas y abusada en todo su cuerpo, además de recibir golpes tan fuertes que la terminaron dejando sin conocimiento en su propia vivienda por la situación.

Soraya Riffy // Foto: Instagram @soraya.riffy

“Hematomas, costo de monos, secuestrador armado le puso un calibre en la cabeza si ella no cooperaba. 15 días antes de que ella hubiera recibido correos electrónicos de sus secuestradores tratando de extorsionarle fondos. Soraya y su familia quieren agradecerles desde el fondo de mi corazón los millones de recibidos en apoyo a nuestro querido ser”, agregaron.

Pero lo grave de este caso es que, según los abogados, la influencer venía siendo víctima de intimidaciones las cuales habían sido reportadas a las autoridades, pero nunca hubo trabajo de su parte ni algún tipo de reacción para lograr que esto se pudiese evitar a tiempo.

“Me aterroriza lo que te paso, espero que se haga justicia de todos modos te apoyamos no te rindas”; “Entonces la gente se sorprende que la gente quiera irse de Francia... desde los primeros intentos de extorsión”; “Siento profundamente lo que has experimentado. Lo que has soportado es injustificable, y nada puede borrar ese dolor”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.