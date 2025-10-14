Roban a reconocido presentador de Caracol Televisión con arma blanca: "No tengo nada"

La inseguridad en Bogotá no es ajena para nadie y, ahora, la víctima de un crimen fue uno de los reconocidos presentadores de Caracol Televisión este pasado lunes festivo, 13 de octubre, cuando se movilizaba en una zona concurrida de la localidad de Chapinero al lado de un amigo cercano de él.

El afectado fue el reconocido Carlos Vargas, presentador del popular y querido programa de La Red de Caracol Televisión, que fue empuñado con un arma blanca por parte de un hombre que lo amenazó para que le entregara todo y así lo hizo para evitarse mayores problemas.

Carlos Vargas. Cortesía Caracol Televisión.

“Bajando siento una bulla detrás de mí, yo venía con un amigo y él voltea a mirar. Un tipo (ladrón) le dice usted quédese quieto ahí y se me acerca con un cuchillo, me dice: ‘Deme el teléfono y la clave’. Quedé en pánico, mi amigo no es de Bogotá, pues obviamente quedó pálido. Nos vamos hasta mi apartamento y me puse a bloquear teléfono y todo, pues nada. Estoy incomunicado, entonces les estoy diciendo a todos a través de las rede sociales del programa, mi casa profesional y laboral que es La Red, que ando sin celular, sin redes sociales y sin WhatsApp”, contó el reconocido presentador a través de la cuenta de Instagram del programa.

Por supuesto, la noticia preocupó a los seguidores del famoso programa de fin de semana, al igual que a algunos amigos cercanos a Carlos Vargas, que, afortunadamente, no tuvo mayor afectación más allá del momento de pánico que tuvo cuando lo amenazaron con este cuchillo en la localidad de Chapinero.



“Gracias a Dios estás bien, ahora te ríes, pero eso da mucha rabia”, “Gracias a Dios no te pasó nada mi Carlos”; “Dios mío que inseguridad, Carlitos menos mal no le pasó nada”; “Diablos ya no se puede salir a ningún lado, la delincuencia se salió de control”, fueron algunos comentarios.