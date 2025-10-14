En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Roban a reconocido presentador de Caracol Televisión con arma blanca: "No tengo nada"

Roban a reconocido presentador de Caracol Televisión con arma blanca: "No tengo nada"

El hecho se dio cuando el reconocido presentador se movilizaba por un zona muy famosa en el oriente de Bogotá y fue intimidado por un delincuente a mano armada.

Roban a reconocido presentador de Caracol Televisión.jpg
Roban a reconocido presentador de Caracol Televisión //
Fotos: Caracol y La Red
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La inseguridad en Bogotá no es ajena para nadie y, ahora, la víctima de un crimen fue uno de los reconocidos presentadores de Caracol Televisión este pasado lunes festivo, 13 de octubre, cuando se movilizaba en una zona concurrida de la localidad de Chapinero al lado de un amigo cercano de él.

El afectado fue el reconocido Carlos Vargas, presentador del popular y querido programa de La Red de Caracol Televisión, que fue empuñado con un arma blanca por parte de un hombre que lo amenazó para que le entregara todo y así lo hizo para evitarse mayores problemas.

carlos vargas.png
Carlos Vargas.
Cortesía Caracol Televisión.

“Bajando siento una bulla detrás de mí, yo venía con un amigo y él voltea a mirar. Un tipo (ladrón) le dice usted quédese quieto ahí y se me acerca con un cuchillo, me dice: ‘Deme el teléfono y la clave’. Quedé en pánico, mi amigo no es de Bogotá, pues obviamente quedó pálido. Nos vamos hasta mi apartamento y me puse a bloquear teléfono y todo, pues nada. Estoy incomunicado, entonces les estoy diciendo a todos a través de las rede sociales del programa, mi casa profesional y laboral que es La Red, que ando sin celular, sin redes sociales y sin WhatsApp”, contó el reconocido presentador a través de la cuenta de Instagram del programa.

Por supuesto, la noticia preocupó a los seguidores del famoso programa de fin de semana, al igual que a algunos amigos cercanos a Carlos Vargas, que, afortunadamente, no tuvo mayor afectación más allá del momento de pánico que tuvo cuando lo amenazaron con este cuchillo en la localidad de Chapinero.

“Gracias a Dios estás bien, ahora te ríes, pero eso da mucha rabia”, “Gracias a Dios no te pasó nada mi Carlos”; “Dios mío que inseguridad, Carlitos menos mal no le pasó nada”; “Diablos ya no se puede salir a ningún lado, la delincuencia se salió de control”, fueron algunos comentarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

La Red

Caracol TV

Publicidad

Publicidad

Publicidad