“Rogué que me ayudaran”: la denuncia de joven trans contra colegio en Sabaneta

Un joven en Sabaneta libra una batalla vía legal para que en el colegio José Félix de Restrepo, en Sabaneta, donde cursa grado 11, lo reconozcan bajo su nueva identidad y le respeten sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, vida en condiciones dignas y otros que quedaron consignados en una tutela radicada este miércoles.

José está en un proceso de transición de género desde el año pasado y con el apoyo de su familia ha pedido algunos cambios en ese sentido. Uno de ellos es que lo llamen por su nuevo nombre y no por el anterior, solicitud que no han atendido algunos profesores, quienes, incluso, se burlan de su situación.

“En grado 11 empecé a transitar, deseaba cambiar todo, empecé a sentirme muy mal, me deprimí y tuve que estar hospitalizado en el HOMO (Hospital Mental de Antioquia). Dejé el colegio por esta situación, este año decidí volver y no había todavía cambiado mis datos, pero me veía diferente y pensaba diferente. Al comienzo de año, mi mamá me ayudó a hacer una carta para expresar que quería ser llamado con el nombre que me identificaba y le pedí que en las listas me llamaran así”, relató.

“Hicimos una solicitud informal para que directivos y profesores lo llamaran José mientras cumplía los 18 años y nos asesorábamos del proceso para cambiar nombre. Al principio unos profesores sí lo hicieron, pero otros se negaron rotundamente porque no era el nombre de él”, complementó su madre.

Posteriormente, el joven presentó un derecho de petición y firmó un acuerdo con directivas del colegio para estudiar de forma diferente, donde se establecía que podía ir dos días a la semana y reunirse con profesores por separado.

Sin embargo, la dificultad de José no era con sus compañeros de clase sino con ciertos docentes. Por ello, pidió que los maestros se disculparan y se formaran en temas de género para actuar mejor en estos escenarios.

Su familia también acudió a la Personería del municipio de Sabaneta después de un trato despectivo por parte de un profesor y la respuesta allí no fue positiva.

“El 24 de septiembre fuimos a la Personería de Sabaneta a poner la queja, no habíamos radicado la queja y la psicóloga llamó al colegio al coordinador de convivencia para contarle (…) dijo que José tiene que ser fuerte porque las personas de esta población tienden a ser más sensibles que el resto de la sociedad”, aseguró la madre.

