La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos. El artista falleció el pasado 10 de enero en un siniestro aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo.

Según confirmó Medicina Legal, las personas que murieron junto al cantante fueron identificadas como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Aunque en redes sociales comenzó a circular información sobre la supuesta última fotografía y el último lugar donde estuvo el artista antes del accidente, el programa La Red, de Caracol Televisión, reconstruyó las últimas horas de vida de Jiménez y encontró nuevos detalles.

El cantante había partido desde Málaga rumbo a Paipa, donde abordaría la aeronave. Sin embargo, a las 2:18 de la tarde, él y su equipo realizaron varias paradas en el municipio de Belén, Boyacá, donde compraron algunos productos típicos de la región.



“Compró un queso campesino, queso con bocadillo y un bloque de queso doble crema. Dijo que tenía afán, nos regaló la foto y se fue”, relataron las dos mujeres que atendieron al artista, quienes inicialmente fueron señaladas como las personas que habrían captado la última imagen con el cantante.

Sale a la luz la verdadera última foto de Yeison Jiménez con sus fans en Boyacá: "Cantando"

No obstante, se conoció que la verdadera última fotografía no fue tomada en la tienda, sino en un restaurante, donde Yeison Jiménez y su equipo consumieron su último almuerzo, alrededor de las 2:56 de la tarde.

Edgar Araque, trabajador del establecimiento, relató que el artista “entró y primeramente pidió seis aguas de panela; después pidió que le dieran seis truchas para él y los acompañantes que iban con él, y dijo que las quería bien asaditas, que no importaba si se demoraban”.

Araque agregó que, mientras esperaban el almuerzo, Jiménez cantaba una canción relacionada con la muerte. “La canción decía: ‘cuando yo me muera, no quiero que lloren’. Se tocaba la cabeza y se golpeaba en el momento”, recordó sobre los últimos minutos del cantante y su equipo.

Estas son las fotos

Hablan últimos fans que pudieron hablar con Yeison Jiménez antes de morir: "Tenían afán"

Tras conocerse la noticia de la muerte de Jiménez, se han realizado diversos actos de homenaje en memoria del artista. Uno de los más representativos tuvo lugar el 14 de enero en el Movistar Arena, donde cantantes como Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara interpretaron algunas de sus canciones ante miles de asistentes.

Además, los organizadores confirmaron que el concierto previsto para marzo en El Campín fue reprogramado para el 31 de enero, fecha en la que se llevará a cabo un tributo oficial para honrar su legado musical. Durante las exequias, familiares del cantante, entre ellos su madre Luz Mery Galeano y su hija mayor Taliana, agradecieron las múltiples muestras de apoyo recibidas por parte del público.