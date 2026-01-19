En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Sale a la luz la verdadera última foto de Yeison Jiménez con sus fans en Boyacá: "Cantando"

Sale a la luz la verdadera última foto de Yeison Jiménez con sus fans en Boyacá: "Cantando"

Yeison Jiménez había partido desde Málaga rumbo a Paipa, donde abordaría la aeronave. Sin embargo, a las 2:18 de la tarde, él y su equipo realizaron varias paradas en el municipio de Belén, Boyacá.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad