Reconstrucción del accidente de Yeison Jiménez revela nuevos detalles: avión voló cerca de 4 minutos

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció a los 34 años el pasado sábado 10 de enero de 2026, en un hecho que ha causado conmoción en el país y en la industria musical.

El artista, nacido en 1991, atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera, luego de convertirse en el primer exponente del género en llenar el estadio El Campín y tras agotar varias fechas de su gira ‘17/32 Invicto tour’ en el Movistar Arena, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana.

Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá, en el centro del país. En el siniestro también fallecieron cinco personas más, identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el piloto de la aeronave, Fernando Torres Rojas.

Reconstrucción del accidente de Yeison Jiménez

El programa La Red reconstruyó cómo fueron las últimas horas de vida del cantante Yeison y su equipo. Según la investigación, en la madrugada del 10 de enero, Yeison estuvo en Málaga, Santander, y luego de descansar partió rumbo a Paipa, donde abordaría la aeronave.



Sin embargo, a las 2:18 de la tarde realizaron una serie de paradas en el municipio de Belén, Boyacá, donde compraron algunos productos típicos de la región. “Dijo que tenía afán”, señaló Lady Ramos, una de las mujeres que lo atendió ese día.

Posteriormente, a las 2:56 de la tarde, se dirigieron a un restaurante, donde consumieron su último almuerzo. “Mientras le servían el almuerzo, cantaba una canción sobre la muerte. La canción decía: ‘cuando yo me muera, no quiero que lloren’. Se tocaba la cabeza y se golpeaba en ese momento”, indicó uno de los trabajadores que atendió a Yeison.

Robo de equipo técnico durante homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena Foto: AFP

Luego, el grupo se desplazó desde Belén hacia Paipa, donde la avioneta despegó cerca de las 4:00 de la tarde. La Red accedió a nuevos videos y a testimonios de campesinos que intentaron ayudar a los tripulantes.

“El avión despegó con fallas, se buscaba y se movía de lado a lado”, relató uno de los testigos. La aeronave pasó por encima de los terrenos donde se encontraban los campesinos y sobre una finca aledaña.

“Cuando llega aquí, al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor. El piloto gira hacia la derecha, vuelve y le prende la avioneta, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles que están allá, vuelve y se le apaga”, recordó un trabajador de la finca.

Uno de los campesinos indicó que el piloto intentó regresar a la pista, pero la aeronave “cayó de pico”, rebotó contra el semillero y provocó una explosión.

El periodista de La Red llegó al lugar del accidente, donde captó imágenes de cómo quedó la zona tras la explosión. “Desde el despegue hasta el momento del accidente transcurrieron aproximadamente cuatro minutos, 240 segundos que pusieron fin a seis vidas”, indicó el periodista.