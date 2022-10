Salud Hernández, una española que se enamoró de Colombia

La periodista Salud Hernández estuvo En Blanco y Negro donde habló de su pasión por Colombia, país al que llegó hace 17 años, de su familia y de su vida.

En conversación con Mábel Lara, Hernández dijo que decidió quedarse en el país porque es “fascinante”, porque le gusta la reportería y también por la situación política de la España franquista, que los hacía mirar hacia América Latina.

“Yo había viajado a muchos países y no me sorprendió mucho la situación del país. Bogotá era parecida a cualquier ciudad de América Latina. Yo sabía lo que me iba a encontrar, me fijé en la gente que tuve”, manifestó al relatar su impresión de cuando llegó a Colombia.

Además, explicó que estudió periodismo porque comenzó Derecho, pero no le gustó y la “carrera más fácil que había en ese momento para cambiar era periodismo”.

“Pensé: Es una carrera fácil y además me permite también viajar”, agregó

En cuanto a su vida familiar, dijo que creció en una España machista, que de ahí viene un poco su carácter contestatario y que le hizo caso a su mamá cuando la aconsejó: “no te cases”.

“La vida hay que vivirla intensamente como si fuera el último día y lo último que debe hacer uno es pensar que perdió el tiempo”, dijo.