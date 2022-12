¡Se confesó! ‘La Chilindrina’ revela que estuvo embarazada mientras grabó El Chavo

María Antonieta Gómez Rodríguez, más conocida como María Antonieta de las Nieves y recordada por interpretar a ‘La Chilindrina’ en el Chavo del Ocho, pasó por los micrófonos de Bla Bla BLU para contar algunas anécdotas que vivió mientras grabó este mítico e inolvidable programa, que entretuvo a generaciones enteras.

María Antonieta contó que se casó cuando se realizó el primer programa y fruto de esta unión quedó embarazada y le tocó protagonizar el personaje mientras le crecía el vientre.

Publicidad

Le puede interesar: Luces, cámara y… Suspenden grabación de Batman por caso de COVID-19 en el set

“Se grabó el primer programa y yo regresé de mi luna de miel, después se hizo el segundo y así sucesivamente y claro, ahí yo estaba en embarazo, gracias a Dios el vestido era como de maternidad”, relató la actriz.

Sobre el vestuario de ‘La Chilindrina’, una de las mejores amigas del Chavo, contó que ese famoso vestido verde con adornos, fue hecho por su madre para evitar que se viera la barriga de embarazo.

“Mi mamá me hizo toda la ropa. Nosotros fabricábamos ropa de maternidad, ese era el negocio de mis papás. Ella me dijo que se me notaría el embarazo y me fabricó ese vestido. Así empezó, al principio era muy simple, después le añadí el cuello amarillo, el moño y todo lo demás verde”, recordó.

Publicidad

Además, comentó que uno de sus capítulos favoritos del programa fue ‘Vacaciones en Acapulco’, pues estaban acostumbrados a grabar en los mismos espacios, como ‘La Vecindad’, y esa vez todo el elenco pudo viajar y grabar de manera diferente.

Publicidad

‘La Chilindrina’ estuvo en la televisión durante 24 años y María Antonieta la recuerda como si fuese ayer. Inolvidable, respetada y querida por generaciones completas, así es ‘La Chilindrina’.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto y en el minuto 11:49 la confesión de ‘La Chilindrina’: