Sebastián Villalobos sobre mujer que disparó al aire en Mazurén: “No es la primera vez que ocurre”

Videos realizados por residentes del conjunto en Mazurén fueron quienes captaron a la mujer en presunto estado de embriaguez realizando tiros al aire en el balcón de su apartamento, algo que preocupó a los residentes y quienes denunciaron que fueron varios tiros realizados a lo largo de la tarde.

De acuerdo con un video suministrado por residentes del edificio, se puede ver cómo una mujer hace un tiro al aire mientras está en una aparentemente es una reunión de ocio en el apartamento. Asimismo, quedó registrado que estaba en compañía de varios hombres, y uno de ellos trató de quitarle el arma con la que hizo el disparo.

Por esa razón, vecinos del conjunto llamaron a la policía, pero según relatan, al llegar al sitio les negaron el acceso al apartamento. Sin embargo, Blu Radio puso en conocimiento a la policía por este caso, y al recibir respuesta, confirmaron que efectivamente el ingreso les fue negado.



¿Quién se pronunció al respecto?

Ante la situación, el influencer colombiano Sebastián Villalobos, quien reside en el mismo conjunto donde la mujer estaba realizando tiros al aire, se pronunció a través de sus redes sociales condenando el accionar de su vecina y pidiendo a la policía que intervenga de la manera en la que considere para frenar estas acciones que ponen en peligro la seguridad de los residentes del conjunto.

"Ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos, la verdad es que yo no me estoy inventando nada, esto ya ha pasado varias veces. Al principio creíamos que era pólvora lo que sonaba, pero ya nos damos cuenta que no es pólvora, y la verdad es indignante porque se alcanza a ver el estado en el que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos", indicó Sebastián Villalobos en su red social de Instagram.

El influencer señaló además que en el estado en que la mujer se encontraba no controla muchas cosas, por lo que podría ocasionar algún incidente más grave, poniendo en peligro tanto a las personas que la acompañaban como a los residentes del conjunto.

"Uno en ese estado no controla muchas cosas. Muchos pueden decir está disparando al cielo, deja de ser exagerado, pero y si no llega a ser al cielo, sino que al lado o al otro lado, y llega a impactar a cualquiera de nosotros. Aunque no sea a mí directamente, no quiero estar en la tranquilidad de mi casa esperando en el que pueda entrar o no una bala por cualquier lugar".

En su pronunciamiento en redes, además, le pidió a sus seguidores que le ayudaran a etiquetar a la policía para que hicieran algo al respecto y la mujer tuviera alguna sanción por su comportamiento en un lugar residencial. Cabe destacar que Sebastián Villalobos tiene una hija recién nacida y en el lugar donde hubo los disparos es donde su familia reside.