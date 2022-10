¿Por qué ellos tienen erecciones involuntarias en la mañana?

Según un estudio publicado por la revista especializada en sexualidad The Journal Of Sexual Medicine, las erecciones ‘mañaneras’ se deben a un fenómeno fisiológico y que no tiene relación con la excitación sexual.

Se trata de la relajación de la musculatura de los cuerpos cavernosos y las arterias del órgano genital, lo que permite mayor flujo de sangre y oxígeno, generando la erección, según señaló el estudio.

Publicidad

Le puede interesar: ManuTop: las cinco posiciones sexuales que prefieren los hombres

Además, indicó que, aunque popularmente se le denominen ‘mañaneras’ o ‘matutinas’, las erecciones realmente se producen en la noche, en una de las fases del sueño.

El estudio también reveló algunas de las ventajas, entre ellas, la revitalización y regeneración de los tejidos del órgano para su buen funcionamiento y por el contrario la ausencia de estas podría representar un signo de alarma ante posibles problemas circulatorios.

Publicidad