Si no hubiera estado en embajada de Washington Simón Trinidad estaría acá: Pinzón

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Washington, dijo en Mesa BLU con Vanessa de la Torre que no salió peleando con nadie cuando dejó ese cargo en el gobierno de Juan Manuel Santos, simplemente “mantuvo posiciones”.

Dijo que se siente tranquilo, pues si no hubiera estado en la Embajada las Farc estarían fuera de la lista de terroristas y Simón Trinidad estaría en Colombia.

“Tengo paz interior, yo me bajé al final, pero con petición de que me quedara, ¿qué tal que yo no hubiera estado allá? Las Farc estarían afuera de la lista de terroristas y Simón Trinidad ya estaría aquí, uno también va y ataja”, aseguró.

Recordó que Simón Trinidad “era un banquero de Valledupar que secuestró a todos sus amigos y parientes y, fuera de eso, un hombre capaz de darle un tiro de gracia a una persona que era de su familia”.

“Yo sí digo que el país avance y se reconcilie, que es muy importante, pero que no olvide qué fue lo que pasó y lo que nos tocó”, expresó.

Pinzón considera que hoy estamos mejor que hace 30, 40 o 50 años. “Dentro de 20, tenemos que estar mejor que hoy, no como Venezuela”.

Escuche le entrevista completa en el audio adjunto: