Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Sociedad  / "Síndrome del impostor": por qué muchas personas no reconocen ni valoran sus propias habilidades

"Síndrome del impostor": por qué muchas personas no reconocen ni valoran sus propias habilidades

Xavier Pirla, escritor y master trainer en programación neurolingüística, explicó por qué muchas personas no reconocen sus habilidades, cómo funciona el síndrome del impostor y las afectaciones en la vida profesional de quienes lo padecen.

