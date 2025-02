Su jefe lo regañó por salir a las 6_00 de la tarde y planeó una fría venganza

Una conversación entre un jefe y su empleado se viralizó en TikTok , generando un intenso debate entre los usuarios. La historia comenzó cuando Esteban, el empleado, fue regañado por su jefe, Hernán, por salir "temprano" de la oficina a las 6:01 p.m., a pesar de que su horario de salida era a las 6:00 p.m.

La discusión escaló rápidamente. Hernán acusó a Esteban de haberse ido antes de tiempo, argumentando que para salir a las 6:00 p.m., este debió haberse preparado con 15 minutos de anticipación. "Aprovechaste que me fui de la sucursal para irte temprano, pero lo que no sabías es que estaba en el bar de la esquina en una reunión. Te vi pasar como una flecha", le espetó el jefe.

Esteban no se quedó callado y respondió que había fichado a las 6:01 p.m., respetando su horario. Además, cuestionó a su jefe por no quejarse cuando él llegaba 30 minutos antes de su hora de entrada. "¿Por qué no te quejás cuando entro 30 minutos antes?", preguntó Esteban, a lo que Hernán respondió: "Porque es lo que tardás en vestirte, hacer el café y perder la PC hasta que te ponés a trabajar".

La tensión continuó cuando Hernán preguntó si Esteban le había enviado la presentación para una reunión importante con los jefes regionales. Esteban admitió que aún le faltaban "algunas cositas" y prometió terminarla esa misma noche después de buscar a su hijo en el jardín.

Publicidad

Horas más tarde, Esteban envió la presentación a Hernán. Sin embargo, al día siguiente, le escribió a su jefe para informarle que no iría a trabajar debido a un malestar estomacal. "Hernán, no me siento muy bien. Anduve con vómitos y no voy a ir", escribió. La respuesta de Hernán no se hizo esperar: "¿Justo hoy que vienen los jefes? Muy poco profesional".

Dos horas después, Hernán intentó contactar a Esteban con cinco llamadas sin respuesta. Finalmente, le envió un mensaje con una captura de la presentación que Esteban le había enviado: "¿Me podés decir qué es esto?". En lugar de la presentación esperada, Hernán encontró un meme que dejaba en claro que no había sido él, sino Esteban, quien había hecho el trabajo.

"Lo abrí delante de todos y me suspendieron una semana", le reclamó Hernán. Esteban, sin arrepentirse, respondió: "La próxima sé más profesional y revisá lo que te mandan antes de hacerlo pasar como tuyo".

@chacalboggian Discute con su jefe y termina haciendo una jugada increíble 😂 ♬ sonido original - Chacal

El video de la conversación se viralizó rápidamente en TikTok, generando opiniones divididas. Algunos usuarios apoyaron a Esteban por su ingeniosa venganza, mientras que otros criticaron su falta de profesionalismo.