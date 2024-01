Taxista evitó que una mujer se lanzara con su hija desde el puente de la variante de Ibagué

Rubén Sarmiento, conductor de la "ola amarilla", evitó que una mujer tomara la fatal decisión de lanzarse con su hija en el puente de la variante de Ibagué .

Mientras hacían el recorrido, el taxista buscaba ayuda de la Policía y organismos de emergencia por medio de sus redes y grupos de WhatsApp.

La mujer, procedente del municipio de Ortega, tomó el servicio de taxi en la Terminal de Transportes, solicitando al conductor que la llevara al puente de la variante, diciendo que "quería conocerlo", situación que alertó al taxista.

“Lo que pasa es que yo estaba en el terminal y pues faltaban tres o cuatro carros y se me acercó una muchacha con una niña. Me dijo que si la podía llevar al puente de la variante y yo le dije que sí. Me preguntó que cuánto la carrera. Yo pensé no llevarla, pero me puse a analizar que se podía ir en otro carro entonces de una quise ayudarla", relató Rubén Sarmiento.

Sarmiento, la joven de 23 años y la bebe viajaban en el taxi de placa TGL - 970, muy lento para darle tiempo a las autoridades de actuar en este presunto caso de suicidio en medio del recorrido. Iniciaron conversación y la joven entró en confianza y le relató que tenía problemas con su compañero sentimental y que ya no quería vivir, que si quería le regalaba la niña.

“Fue algo muy curioso, la recogí en la terminal y me dijo que la llevara al puente de la variante. Rápidamente me di cuenta que tenía problemas. Ella me contó que discutió con el esposo y que se quería lanzar, que me regalaba la niña. Le conté de mi hogar para distraerla, mientras buscaba ayuda. Al llegar al puesto de las avenas la muchacha dialogó con ella y a los pocos minutos llegó la Policía y los de las ambulancias, quienes se encargaron de la criatura y la mujer”, agregó.

Mientras llegaban los paramédicos y uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué, Rubén Sarmiento le pidió a la mujer que le entregara la niña, llegando al sector de la caseta de las avenas de Víctor Guerrero, quien ha salvado más de 300 vidas y se ha convertido en un punto de ayuda a quienes llegan con esa misma intención. Allí, una de la colaboradores de Guerrero ayudó a la joven madre, a su hija y al taxista.

Pasaron pocos minutos cuando al sitio arribó personal de la Policía Metropolitana, psicólogos y tripulación de ambulancias, quienes persuadieron a la joven para que entregara la bebé, descendiera del taxi, permitiera una atención primaria psicológica, a lo que la madre aceptó. Luego subió a una para recibir atención en un centro asistencial, donde permanecen ambas.

Rubén Sarmiento ha estado muy pendiente de la madre y la bebe, apoyando en lo que puedan necesitar.

“Es bonito recibir todos esos mensajes de cariño. Lo importante fue poder ayudar para que esta joven no cometiera una locura”, puntualizó