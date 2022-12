Tenga cuidado: estos son los efectos de la pólvora en los animales

Con el regreso de las fiestas de diciembre en Colombia, el uso de pólvora aumenta en diversas regiones del país. Pese a que el mayor problema de esta actividad son los quemados, también hay otro grupo que recibe daños de esta práctica, los cuales son los animales.

En diálogo con Noticias Caracol , la senadora Andrea Padilla y médica veterinaria Carolina Alaguna para hablar de los riesgos de la pólvora en la vida de los animales y cómo trabaja el Gobierno Nacional para este tipo de actividad y prever la salud de estos.

Publicidad

“La verdad es que no hay ninguna norma que salvaguarde la vida e integridad de los animales por la manipulación de juegos pirotécnicos. Hay un proyecto de ley que está en curso que ya tuvo su primer debate que plantea unas cosas interesantes y es que se prohíba la utilización de pólvora por parte de entidades del Estado y que los sectores públicos tengan una reglamentación muy estricta”, aseguró la senadora.

¿Cuáles son los riegos de la pólvora en animales?

Según la doctora, los animales son seres sintientes que tienen su propio sistema nervioso y pueden percibir emociones, por lo que pueden tener miedo, angustia o ansiedad.

“Es verdad que hay ciertas predisposiciones de raza, pues algunas son más acomodadas a los sonidos, pero también es cierto que los animales de granja que son considerados presa son mucho más nerviosos (…) Las gallinas tienen algo que se conoce como histeria aviar y es con la presencia de ruidos muy fuerte para amontonarse y generar ruido”, informó la doctora.

Publicidad

Alguna contó que su mascota adquirió una fobia por la pólvora ante la exposición tan cercana con estos elementos y así puede pasar en otros animales, en especial, en mayor edad que son más propensos a esto que los más jóvenes.

“Cuando aumenta el gasto cardíaco, básicamente, los animales pueden morir. He visto perros que casi fallecen por estas actividades que la gente después me llama y me cuenta de animales que sufren muchísimo (…) Hemos visto casos de mascotas que se tiran por el desespero por el ruido o que tienen paros cardiacos”, aseveró.

Publicidad

Por eso la invitación es mantener a las mascotas alejadas de estas actividades y principalmente celebrar sin el uso de pólvora.

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'