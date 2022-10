“Tengo mujeres en mi familia”: Sebastián Villa niega maltrato intrafamiliar

El futbolista colombiano Sebastián Villa les salió al paso a las denuncias de su pareja, Daniela Cortés, en las que aseguró que el jugador de Boca Juniors es un maltratador y la ha venido agrediendo física y psicológicamente desde hace un tiempo.

Villa, una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano, negó tajantemente las denuncias en su contra y en un video publicado en sus redes sociales aseguró que aclarará todo este episodio que tiñe de negro su presente futbolístico.

“A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo mi sobrinita y a mi primita. Tengo mujeres en mi familia. Les quiero aclarar que no estoy en mi casa y no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó”, señaló.

“Empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas”, agregó el futbolista colombiano.

Cabe señalar que los dirigentes de Boca Juniors han dicho que son cero tolerancia a la violencia contra la mujer, por lo que habría que esperar la decisión del club argentino en ese sentido.

La denuncia de su pareja

Daniela Cortés, pareja del jugador colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, denunció a través de su cuenta de Instagram maltrato “tanto físico como psicológico” por parte del futbolista.

En una publicación en la que muestra varias fotos y videos, en los que aparentemente ha recibido golpes, acusó a Villa de agredirla y amenazarla a ella y su familia.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi cuidad haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro (…)”, escribió la mujer.

“Es un maltratador tanto físico como psicológico y mucha gente está de testigo. No entiendo cómo una persona “profesional” es capaz de hacer tanto daño y, porque tiene malas amistades, solo se dedica amenazar y humillar”, agregó.

Finalmente, afirmó que le pidió a él y a sus empresarios ayuda para poder regresar a Colombia y estar con su familia y su hija.