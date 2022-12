Tengo todos los defectos pero no soy deshonesto: Jorge Pretelt

A través de una conversación vía chat con Blu Radio, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt , se defendió ante las denuncias en su contra por presuntamente haber favorecido una tutela a Fidupetrol y citó una nota periodística en la que el presidente de esta entidad asegura que no sabe a qué se refiere cuando hablan de presuntos sobornos recibidos por Pretelt.

Más temprano, en entrevista con el diario El Espectador, Jorge Pretelt, quien será investigado por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos a un abogado para influir en el fallo de una tutela, aseguró que este es un ataque que busca su desprestigio, ataques que habrían iniciado luego de que se diera el fallo que tumbaba las megapensiones, algunos provenientes de Edmundo López.

Asegura que le sorprende que sea hoy cuando se hace la denuncia, “seis meses después de que se decidió la tutela de Fidupetrol” y que justamente haya sido el día antes de su elección como presidente de alto tribunal, y que solo pretenden atacar su “dignidad como magistrado, que nunca se concretan en denuncias, ni se demuestra nada”.

Pretelt asegura que ha tenido contacto con el abogado Víctor Pacheco, quien lo acusa de haberle pedido 500 millones de pesos a cambio de un fallo, en algunos eventos de tipo social, pero insiste en que no intervino de ninguna manera en la selección de la tutela y que en los últimos días se ha enterado de que en dicha tutela los magistrados encargados “dejaron una constancia en el sentido de que solamente debería estudiarse el tema del debido proceso frente al tutelante y nunca la condena impuesta al gobernador del Casanare Whitman Porras”.

Textulmente dice a El Espectador: “Jamás he recibido, ni pedido, ni me ofrecieron dinero, ni el señor Víctor Pacheco ni la firma Fidupetrol, tal como lo afirmó ante la prensa su presidente, el doctor Guillermo Caballero, a quien no conozco, y tampoco a ninguno de los miembros de la junta directiva”, y argumenta que los 500 millones depesos se tratarían de una comisión perdida y que se pagaría “como prima de éxito al apoderado en caso de que la tutela saliera favorable a esa empresa ni Fidupetrol”.