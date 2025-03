Tiktokers españoles eligen este acento colombiano como el más bonito

En un video viral de TikTok titulado “Poniendo a prueba a la chica de los acentos”, publicado el pasado 22 de enero, tiktokers españoles debatieron sobre cuál es el acento más bonito de Latinoamérica.

El clip, que ya supera los 2 millones de reproducciones y acumula más de 70.000 ‘me gusta’, ha generado un interesante intercambio de opiniones sobre los distintos matices del español en la región.

En el video, uno de los tiktokers menciona la existencia de un ranking que califica los acentos más atractivos de Latinoamérica. Para ponerlo a prueba, le preguntó a su compañera, conocida por su habilidad para imitar diversos acentos, cuál consideraba el más lindo. Las opciones presentadas fueron: venezolano, cubano, colombiano y argentino, cuatro de los acentos más reconocidos y distintivos del continente.

La joven, quien confesó tener una preferencia personal por el acento venezolano, explicó con humor: “Yo siempre digo que el acento de Venezuela es como el que tengo ahí. Al principio no me salía, pero un día me tragué de una venezolana y de repente me salió”.

¿Cuál es el acento colombiano más bonito?

A pesar de su inclinación inicial, reconoció que el acento colombiano podría ser más atractivo para el público general debido a su tono “meloso” y su cadencia suave. “El colombiano a lo mejor”, respondió cuando le preguntaron cuál era el más lindo, dejando en evidencia la dificultad de elegir entre tantas variantes encantadoras.

La respuesta final no dejó lugar a dudas: el acento colombiano, específicamente el de Bogotá, fue el elegido como el más bonito.



“El acento de Bogotá es hermoso”, “El más maluco es el de Venezuela”, “Más de un paisa murió al oír que es el bogotano”, “Venezuela y Argentina son el top mundial; todo lo demás es barato 😉”, fueron algunas de las reacciones que dejó el video.