Titanes Caracol: La misionera española que educa y calma el hambre en Ciudad Bolívar

Hace 25 años, la misionera española María Ester Téllez llegó a Ciudad Bolívar en Bogotá. En ese lugar, empezó a consolidarse como una verdadera titán en educación.

Esta mujer dice que un niño que no se alimenta bien no puede dedicarse a sus estudios, pero no solo sacia el hambre física, sino el hambre de conocimiento.

Publicidad

Lea también: Titanes Caracol: ‘Jhanber’, el “caza becas” que descubre jóvenes talento

En Ciudad Bolívar, creó un colegio para las comunidades y de cuatro paredes saca grandes productos creados por los mismos estudiantes de su institución. Allí desarrollan habilidades y las plasman en proyectos que benefician a su entorno y no solo a los pequeños, sino a los adultos mayores, que muchas veces se ven “a gatas”, para pasar su tiempo libre de manera productiva.

Lea también: Titanes Caracol: “Niñas de luz”, la mentora que rescata la infancia en Ciudad Bolívar

“Ella es un amor para nosotros porque nos ha ayudado para la comida, a veces no tenemos qué echarle a la olla”, cuenta una adulta mayor de la localidad, quien menciona que la caridad y la obra de la hermana María Ester, que tiene apoyo de otras personas, hace que decenas de familias no tengan que acostarse con el estómago vacío.

Publicidad

Vote por su favorito aquí

Publicidad