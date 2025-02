Transfirió un millón de pesos por error y los recuperó: así lo logró

Un momento de zozobra vivió una mujer al realizar una transferencia de un millón de pesos a una cuenta desconocida.

Esto se conoció por un video difundido en la red social de TikTok , donde la mujer contó cómo sin darse cuenta envió el dinero a otra cuenta que pensó no iba a poder recuperar.

El caso de la mujer se hizo viral en TikTok, pues muchos se sintieron identificados mediante los comentarios que dejan ver que muchas personas han pasado por lo mismo y no han tenido la suerte de recuperar su dinero.

Cabe destacar que, según comentó en la red social es una emprendedora y en el momento en el que iba a realizar el pago de una compra de mercancía para su negocio en un descuido ingresó mal los datos y le envío el dinero a otras palabras.

Una vez notó el error, intentó comunicarse con el destinatario, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El proceso para recuperar el dinero

La mujer señaló en la red social que se acercó al banco para que le dieran una solución, pero, le informaron que no le podían garantizar la devolución porque ya habían reclamado el dinero.

Fue como tomó la decisión de recurrir a TikTok para exponer su situación, gesto que le funcionó con éxito, pues la presión mediática ayudó a resolver el problema, encontrando a la persona que se le envió por error y obteniendo la devolución del dinero .

La noticia de la devolución la comentó igualmente en TikTok, donde señaló: “Ay, me devolvieron la plata, me devolvieron el millón de pesos. Gracias, señor Juan Ignacio, no tiene ni idea como lo agradezco”.