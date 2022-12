Trucos y tips para seducir con éxito en la primera cita

En Sexo a la Carta de En BLU Jeans, el panelista Simón Hernández dio consejos para seducir de forma exitosa en la primera cita.

“Lo primero que debe tener en cuenta es que no debe llevar a su acompañante a los restaurantes más caros, no es conveniente. Tampoco piense en llevar al chico o a la chica a comer hamburguesa porque se sentirán incomodos. No vaya a lugares que usted frecuente porque seguramente la persona pensará que usted ha ido en varias ocasiones”, afirmó Hernández.

Asimismo, el integrante de En BLU Jeans, habló de la mala costumbre que tienen los hombres de consumir alcohol en la primera cita.

Por último, Hernández explicó cómo las mujeres pueden distinguir entre un hombre que desea tener una relación seria a una informal.

Escuche el audio completo:

