En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Una moneda de oro española, subastada por 3,5 millones de dólares

Una moneda de oro española, subastada por 3,5 millones de dólares

La moneda, acuñada con 340 gramos de oro, se adjudicó por 2,8 millones de francos suizos.

moneda de oro.jpg
Imagen creada con IA con base a las indicaciones
Foot: Gemini
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad