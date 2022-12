Uno a veces no escucha a su cuerpo: Kristina Lilley cuenta cómo venció al cáncer

Kristina Lilley es bióloga, egresada de la Universidad Javeriana, pero el destino la llevó a convertirse en una reconocida actriz en Colombia y a consolidarse como una gran villana de las telenovelas. Lilley estuvo en Agenda en Tacones hablando de su experiencia de vida pues logró ganarle la batalla al cáncer en dos oportunidades.

Vea también ¡Siga estos consejos! Así puede prevenir el cáncer de seno

Publicidad

En el año 2010 le fue diagnosticado cáncer de cuello uterino y cuenta que comenzó a experimentar un fuerte sangrado y cansancio que la llevó a consultar a su médico.

“La ginecóloga me dijo que hace un año no me hacía la citología. Me practicaron en el examen y a los 3 días me llama la doctora a decirme que tenía células malignas y debía realizarme una colposcopia y una biopsia…me operaron, me sacaron el cuello uterino y el útero. Aunque la recuperación dura seis semanas, soy muy terca y a las cuatro ya estaba trabajando”, señaló Lilley.

Sin embargo, después de haberse recuperado, fue contactada para hacer parte de una campaña de lucha contra el cáncer de seno. Allí descubrió que también padecía esta enfermedad.

“Nunca me hacía el autoexamen por irresponsable. Cuando hice parte de la campaña empecé a hacerme el autoexamen y me sentí una pepita rara…fui a la ginecóloga y me mandó al mastólogo. A los 10 días tenía el diagnóstico de cáncer”, añadió.

Publicidad

También dijo que le fue practicada una biopsia y se sometió a un tratamiento lento con radioterapia.

“El golpe es muy duro, uno se siente frágil y finito. Da mucho miedo y hay que aceptarlo. Pero miré a mis hijas, a mis animales y entendí que no me podía dejar morir. Crecí en mi parte espiritual y ya no tenía fe, sino convicción”, añadió.

Publicidad

La actriz hizo un llamado a las mujeres a cuidarse y a prevenir el cáncer de seno.

“Si le mandan la mamografía, ¡pues hágasela! Es molesto, pero puede salvar la vida”, recalcó.

Escuche la entrevista completa

Publicidad