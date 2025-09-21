Viajeros captan extraña criatura con "rasgos humanos" en plena noche en el Huila

En redes sociales circula un video que ha despertado toda clase de comentarios y especulaciones. La grabación fue hecha por un grupo de viajeros que se movilizaban en horas de la noche por la vía Balsillas–Neiva, en el departamento del Huila, y muestra a una supuesta criatura con rasgos humanos que caminaba de manera extraña en medio de la carretera.

De acuerdo con lo relatado, uno de los ocupantes del vehículo logró registrar el momento con su celular, mientras transitaban por una vía destapada. En las imágenes se observa una figura moviéndose de forma inusual frente a los sorprendidos viajeros.

El clip fue compartido en la red social X por la cuenta Colombia Oscura, donde rápidamente acumuló cientos de reproducciones y comentarios.

Entre las reacciones se leen mensajes de todo tipo. “Es un chico descalzo, avanzando con los brazos por dentro de las piernas, como si fuese un mono. Puro actuado no más”, “La criatura más extraña del video es un carro en Colombia que se puede conducir por la derecha”, “Grabaron con un BlackBerry, ¿qué es esto?”, fueron algunos de los comentarios del video viral.



#IMPACTANTE 😳 Viajeros que se movilizaban en medio de la noche por la vía Balsillas-Neiva, se encontraron de frente con una extraña criatura con rasgos humanos que se caminaba de manera extraña. Uno de los ocupantes del vehículo, logró grabar con su celular el extraño suceso. pic.twitter.com/ktfDZ3FbGV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 20, 2025

Aunque muchos usuarios aseguran que podría tratarse de un montaje o de una persona realizando movimientos extraños, el video ya hace parte de las múltiples historias virales que suelen surgir en internet alrededor de presuntos avistamientos misteriosos.