Por mucho tiempo, muchas personas buscan una pareja para compartir sus videos e incluso algunos tienen esto como un objetivo de vida; por eso, las infidelidades resultan ser golpes fuertes que no son tolerables y causa reacciones sin importar el lugar. Esto lo sucedió a una joven que viajaba en un bus de México, cuando se enteró que su novio le era infiel y lo expuso ante todos los pasajeros.

“¿Quieres saber qué me hiciste? Te estuve revisando el teléfono y te encontré las conversaciones Regina, mi mejor amiga, quien más (…) ¿Quieres que toda la gente se entere las porquerías que están diciendo? Las fotos de ella sin ropa, nada más”, empezó a decir la joven durante el viaje.

En la discusión se empezó a poner “caliente” la situación y la joven comenzó a elevar la voz frente a todos los pasajeros en el bus y a exponer a su novio por su infidelidad: “Al parecer tenía un novio y ya no”.

Una mujer tuvo que meterse en la discusión de la mujer porque este empezó a tocarla para que se calmarla, entonces le dijo que si ella no quería, no la dejara: “Señora no sabe cómo me estoy sintiendo, no tienes los huevos de decirme las cosas”, a lo que la mujer le dice “eres una dama, no tienes que ponerte así”.

A la final, el hombre reconoció su infidelidad y aseguró que por la actitud de ella fue que lo hizo, entonces que era la culpable de todo. Finalmente, la discusión terminó porque la joven decidió ignorarlo.

El video viral ya supera los 2 millones de reproducciones, además, cientos de personas han reaccionado por lo sucedido en especial en apoyo a la joven.

“Yo soy capaz de irme hasta la siguiente ciudad con tal de escuchar todo el chisme”; “Todos terminaron en la terminal de la combi por oír el chisme”; “Yo una vez me pelee con mi novio por teléfono mientras iba en el Uber y el señor casi choca por andar escuchando el chisme”, son algunos comentarios.

